Ajax-miskoop Georges Mikautadze vertrekt na halfjaar op huurbasis naar oude club

Het vertrek van Mikautadze hing al enige dagen in de lucht. De Georgiër reisde al niet af naar Spanje voor het trainingskamp van Ajax. Hij kreeg de ruimte om op zoek te gaan naar een nieuwe club.

Afgelopen zomer nam Ajax de aanvallende middenvelder nog over van FC Metz. Technisch directeur Sven Mislintat legde een slordige 16 miljoen euro neer voor Mikautadze. De hoge verwachtingen kon hij echter niet waarmaken. Onder trainers Maurice Steijn, Hedwiges Maduro en John van 't Schip moest hij genoegen nemen met een reserverol, want in totaal speelde hij slecht negen wedstrijden voor Ajax.

Het contract van Mikautadze bij Ajax loopt nog tot en met de zomer van 2028. FC Metz is de huidige nummer 14 in de Franse competitie.