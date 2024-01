FC Volendam speelt onder de Turkse zon gelijk tegen landskampioen Albanië

FC Volendam heeft vandaag tijdens het trainingskamp in het Turkse Belek met 1-1 gelijkgespeeld tegen FK Partizani. Het was de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer Regillio Simons, die tegen de Albanezen koos voor een B-elftal. Invaller Zach Booth was in de tweede helft verantwoordelijk voor de enige Volendamse treffer.

Achraf Douiri in balbezit namens FC Volendam - Foto: foto: Sonny Sier / FC Volendam

Bij FC Volendam kwamen veel basisspelers niet in actie. Zo werden onder anderen Robert Mühren, Xavier Mbuyamba, Oskar Buur, George Cox, Benaissa Benamar, Calvin Twigt en Bilal Ould-Chikh allen niet gebruikt door Simons. Mede hierdoor had FC Volendam het in de openingsfase moeilijk en lag het initiatief bij de regerend landskampioen van Albanië. Wel was de grootste mogelijkheid in het eerste half uur voor FC Volendam. Een vrije trap van Achraf Douiri ging een meter over het doel. Op de counter Ondanks het vele balbezit werd FK Partizani nauwelijks gevaarlijk. Barry Lauwers hoefde pas na 35 minuten zijn eerste redding te verrichten. Het schot van buitenspeler Tedi Cara was echter een makkelijke prooi voor de doelman. FC Volendam loerde vervolgens met de snelheid van onder andere Garang Kuol en de ingevallen Ibrahim El Kadiri op de counter. Echt gevaarlijk werd de nummer 17 van de eredivisie niet meer in eerste helft. Tekst gaat verder onder de foto's.

Ook na de thee was FK Partizani de ploeg met het meeste balbezit, alleen werd het nu wel gevaarlijk. De ingevallen doelman Kayne van Oevelen moest eerst van dichtbij redden op een kopbal en zag even later een afstandsschot rakelings naast vliegen. Halverwege de tweede helft moest FC Volendam alsnog het doelpunt incasseren. Luis Bircaj brak de ban namens de Albanezen: 1-0. Lang hoefde het Nieuwe Oranje niet te treuren, want binnen drie minuten was het alweer gelijk. Zach Booth was net ingevallen en schoot de gelijkmaker binnen. In het laatste kwartier kreeg FK Partizani nog een aantal goede mogelijkheden op de zege, maar FC Volendam bleef een tweede tegendoelpunt bespaard. Eredivisie Maandag 8 januari speelt FC Volendam opnieuw een oefenwedstrijd in Turkije. Het Zwitserse FC Winterthur is dan de tegenstander. De volgende dag keert de selectie terug naar Nederland. Op zondag 14 januari start voor FC Volendam de hervatting van de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Almere City.

Opstelling FC Volendam: Lauwers (Van Oevelen/46); Plat, Tol, Van Duijl, Douiri; Nazih (De Haan/70), Le Roux (Mirani/46), Van Driel (El Kadiri/31), Van der Horst; Hoeve, Kuol (Booth/70)