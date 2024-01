AZ sluit Spaans trainingskamp af met gelijkspel tegen Borussia Dortmund

AZ is er niet in geslaagd om Borussia Dortmund te verslaan in een oefenduel, het werd in het Spaanse Marbella 2-2. Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard hielpen de Alkmaarders aan een comfortabele marge. Die werd echter alsnog weggeven.

AZ juicht na de openingsgoal van Vangelis Pavlidis - Foto: Pro Shots / Jules van Iperen

De wedstrijd kende vier helften van ieder dertig minuten. Bij de Duitsers stond Donyell Malen uit Wieringen in de basis. Dani de Wit kreeg van Pascal Jansen de kans om zich te bewijzen op 8, waardoor Jens Odgaard als 10 startte. Mayckel Lahdo (terug na een blessure) verving Jayden Addai in vergelijking met de bekerwedstrijd tegen HHC. AZ overtuigde in de beginfase en kwam snel op voorsprong. David Møller Wolfe gaf een afgemeten voorzet op Vangelis Pavlidis en de Griek verschalkte doelman Gregor Kobel. Via Odgaard en Addai kregen de Alkmaarders nog meer kansen op meer goals, totdat de Deen toch trefzeker was. Hij rondde een pass van Addai goed af: 0-2. Tekst gaat verder onder de X-post.

Mede door het vele wisselen na de eerste twee helften werd het snel weer spannend. Invaller Marcel Sabitzer zorgde voor de 1-2. Marco Reus zorgde vervolgens zelfs voor de 2-2 en die stand veranderde niet meer. Nieuweling Gonçalo Esteves en de talentvolle doelman Tristan Kuijsten maakten nog hun officieuze debuut voor AZ. FC Twente is over precies een week de eerste officiële tegenstander van AZ in 2024. De aftrap in Enschede is 18.45 uur. Opstelling AZ (eerste uur): Owusu-Oduro; Kasius, Penetra, Martins Indi, Møller Wolfe (Dekker/31); Clasie, D. De Wit (Dantas/46), Odgaard; Lahdo (Addai/31), Pavlidis, Van Brederode. Opstelling AZ (tweede uur): Owusu-Oduro (Kuijsten/91); Kwakman (Esteves/91), Goes, Bazoer, Dekker (M. De Wit/91); Goudmijn, Dantas, Smit (Schouten/91); Sadiq, Meerdink (Poku/91), Van Bommel.