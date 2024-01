AZ kiest opnieuw voor Portugees: Gonçalo Esteves op huurbasis naar Alkmaar

AZ heeft zich versterkt met Gonçalo Esteves. De 19-jarige rechtsback komt op huurbasis over van Sporting CP. De Portugese jeugdinternational blijft een half jaar en sluit per direct aan bij het trainingskamp van AZ in Spanje.

Doordat Yukinari Sugawara de komende weken actief is op de Azië Cup, was AZ op zoek naar een extra vleugelverdediger. Denso Kasius lijkt vooralsnog bovenaan te staan in de pikorde om de plek van Sugawara in te vullen.

Esteves is nu de derde Portugees in de selectie van Pascal Jansen. Afgelopen zomer werd Alexandre Penetra al tot 2028 vastgelegd en kwam Tiago Dantas op huurbasis over van Benfica.

"Dit is een mooie stap voor mij", vertelt Gonçalo Esteves, die bij AZ met rugnummer 27 gaat spelen, op de website van AZ. "Ik was op zoek naar iets nieuws en AZ was erg overtuigend. Direct vanaf het begin gaf het een goed gevoel. De jeugd krijgt hier de kans en dat sprak mij natuurlijk ook aan. Mijn eerste indruk van het team is dat het een hele hechte groep is en ik heb er veel zin in om te beginnen."

Champions League

Esteves begon zijn carrière in de jeugd van Porto, maar trok in 2021 naar Sporting CP. Bij de club uit Lissabon kwam hij in totaal tien keer in actie in de hoofdmacht, waarvan een wedstrijd in de Champions League. Dit was in december 2021 tegen Ajax (4-2 nederlaag). Dit jaar debuteerde hij bovendien bij Portugal Onder 20. In dit nationale elftal kwam hij tot dusver viermaal in actie.