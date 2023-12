AZ-keeper Mathew Ryan in selectie Australië ondanks blessure

Het lijkt erop dat AZ de komende weken nog niet kan beschikken over Mathew Ryan. De keeper is herstellende van een blessure maar zit bij de selectie van Australië voor de Asian Cup. Nu is de grote vraag of AZ deze winterperiode een nieuwe keeper gaat aantrekken.

AZ-keeper Mathew Ryan - Foto: Pro Shots/ Jasper Ruhe

Het Aziatisch kampioenschap wordt gehouden van 12 januari tot 10 februari in Qatar. De Australische voetbalbond laat op haar website weten dat ondanks zijn jukbeen-blessure Ryan toch bij de selectie voor het nationale team zit. De komende weken gaat hij samen met de medische staf aan zijn fitheid werken. Zijn selectie is dus nog niet 100 procent zeker, maar de kans lijkt groot dat Ryan in actie gaat komen op de Asian Cup. Ryan liep op 10 december een blessure op aan zijn hoofd na een ongeluk in de gym. Tekst loopt door onder tweet

