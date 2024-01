Ook AZ-verdediger Yukinari Sugawara naar Azië Cup

Yukinari Sugawara zit bij de selectie van Japan voor de Azië Cup. Het Aziatische kampioenschap begint op 12 januari in Qatar en duurt tot 10 februari. Het is de tweede speler die AZ de komende weken moet missen. Eerder was al bekend dat keeper Mathew Ryan bij de selectie van Australië zat.

Voor Sugawara is het de eerste keer dat hij met Japan een eindtoernooi gaat spelen. Wel kwam hij al negen keer eerder uit voor Japan en wist hij één keer te scoren.

"Voor mij is het altijd een droom geweest om deel uit te maken van het nationale team. Ik heb hier hard voor gewerkt. Het voelt echt als een beloning voor al het harde werk dat ik heb geleverd", vertelt Sugawara op de website van AZ.

Japan is één van de favorieten om het toernooi te winnen. De Japanners beginnen op 14 januari met een wedstrijd tegen Vietnam. Irak en Indonesië zijn de andere twee landen in poule D.

AZ

De 23-jarige voetballer kwam in 2019 voor AZ te spelen. De afgelopen jaren is hij een vaste waarde in de ploeg van Pascal Jansen. Zo startte hij dit seizoen in alle wedstrijden van de Alkmaarders.