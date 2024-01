Zandzakken tegen hoogwater in Volendam blijven voorlopig staan

Het hoge water zette op oudejaarsdag een aantal kelders van de woningen aan het Zuideinde onder water. Buurtbewoners waren toen vooral boos omdat de gemeente eerder had moeten ingrijpen. Nog diezelfde dag werden honderden zandzakken en een pomp geplaatst.

Ruim een week lang was het alle hens aan dek om niet alleen in Volendam, Hoorn, Durgerdam, Warder, Monnickendam en Marken het extreem hoge water tegen te houden. In Hoorn is de gemeente inmiddels bezig de 2.600 zandzakken weg te halen én de schade op te nemen. In Volendam blijven ze dus voorlopig staan.

"We hebben hier contact over met de bewoners. Het gaat om de zakken zand op het Slobbeland en aan het Zuideinde", licht Kaars toe. "Het zou toch zonde zijn als we ze nu weghalen en straks weer moeten plaatsen. Het waterpeil staat nog steeds hoog in zowel het IJssel- en Markermeer."

De zandzakken op het parkeerterrein achter hotel Spaander staan er ook nog steeds. "Die zijn op initiatief van het hotel geplaatst. Dat is geen grond van de gemeente, maar ik neem aan dat die ook nog even blijven staan."

Vervuild

Wat met al dat zand gaat gebeuren als de zandzakken worden weggehaald, is nog niet duidelijk. Het hoogheemraadschap waarschuwde eerder dat het water vervuild kan zijn. Kaars: "Het zand wordt gecontroleerd op vervuiling. Dat houden we goed in de gaten. En dan wordt er gekeken waarvoor we het zand kunnen gebruiken. Het gaat bij ons in het depot, we hebben genoeg projecten waarvoor we het kunnen gebruiken."

Toekomst

Ook gaat de gemeente Edam-Volendam in gesprek met Rijkswaterstaat. "Het is nog niet klaar, we willen met waterdeskundigen om de tafel om te horen hoe dit zover heeft kunnen komen", zegt Kaars. "Nederland is een land vol water. Ik vraag me echt af; hadden ze dit nu niet aanzien komen? De enorme regenval, de sneeuw in oktober in de Alpen die ook allemaal onze kant op komt. En wat betekent dit voor de toekomst?"