Hoogwater Visserseiland Hoorn is weg: "Geen stress, maar wel wakker geschud"

Het hoogwater dat het Visserseiland en de naastgelegen Grashaven in Hoorn blank zette, is weg. De gemeente is bezig de 2.600 zandzakken weg te halen én de schade op te nemen. Ondanks dat de bewoners altijd vertrouwen hebben gehad in een goede afloop, zien ze het ook wel als een wake-up call.

Hoogwater in Hoorn is verdwenen - NH Nieuws

Spannend was het af en toe zeker, zegt ook Ingrid Maas, bewoonster en namens de buurt de contactpersoon voor de gemeente. Bijvoorbeeld op oudjaarsdag toen de politie ineens voor de deur stond. "Dat we 's ochtends vroeg de auto's moesten wegzetten, brandweer voor de deur. Toen dachten we wel even, komt het wel goed? En daarna hadden we nog een keer dat het water via de put omhoog kwam. Dat waren toch wel spannende momenten."

Haar man Marco bouwde zelfs een eigen dam in de garage om het water tegen te houden. Maar gelukkig hoefde die nooit getest te worden. "Hij is inmiddels weer verzaagd voor een ander project van hem", vertelt Ingrid lachend.

Taart laten bezorgen

Maar uiteindelijk is er altijd vertrouwen geweest in de genomen maatregelen, waaronder de 2.600 zandzakken. "En de gemeente was er ook altijd. Je kon 24 uur per dag contact opnemen als we vragen hadden. Natuurlijk was je wel continu alert op de momenten dat er wel water doorheen zou kunnen komen."

De buurt heeft daarom als dank vier bijzondere taarten laten bezorgen voor de gemeentemedewerkers.

