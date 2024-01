Hotel Spaander bedreigd door het hoge water uit Markermeer

Het parkeerterrein achter het beroemde Hotel Spaander in Volendam staat voor een groot deel onder water. De brandweer is bij het kunstenaarshotel aanwezig om zandzakken te plaatsen. Het water in het Markermeer staat op dit moment 45 centimeter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Dat is het hoogste waterpeil tot nu toe.

Een stukje verderop is camping de Eenhoorn in Schardam helemaal onder water gelopen. Deze camping ligt ook buitendijks aan het Markermeer.

Een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat vanochtend weten dat de piek in het Markermeer in waterstand inmiddels is bereikt. Deze piek zal tot ongeveer 12.00 uur aanhouden is de verwachting. Hoogheemraadschap: "De dijken tussen Hoorn en Amsterdam inspecteren we al drie weken lang en daar zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden."

Vooral buitendijkse gebieden rondom het Markermeer hebben dus op dit moment last van het hoogwater.