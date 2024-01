Water klotst over de oevers in Volendam, Marken en Monnickendam

Een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat vanochtend weten dat de piek in het Markermeer in waterstand inmiddels is bereikt. Deze piek zal tot ongeveer 12.00 uur aanhouden is de verwachting. Hoogheemraadschap: "De dijken tussen Hoorn en Amsterdam inspecteren we al drie weken lang en daar zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden."

Vooral buitendijkse gebieden hebben dus op dit moment last van het hoogwater. In het bijzonder Volendam, Monnickendam en Marken. Zo is ook goed te zien in onderstaande video: waar het hoogwater de tuin van 'Het Paard van Marken' instroomt.