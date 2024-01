De Koperen Vis in Monnickendam blijft gewoon open ondanks hoogwater: "We zijn niet zo gauw bang"

Het lijkt passend voor een visrestaurant om vlak bij het water te liggen, maar zo dicht als het water van het Markermeer bij restaurant De Koperen Vis in Monnickendam komt, is ook weer niet de bedoeling. NH-verslaggever Sjoerd Hilarius nam een kijkje.

Met waterdichte schoenen stond NH-verslaggever Sjoerd Hilarius vanmorgen op de kade in Monnickendam, en dat schoeisel was geen overbodige luxe. Uitkijkend over Markermeer ziet hij hoe het water nog altijd erg hoog staat.

"De zandzakken liggen erbij en het water raakt de zandzakken nog net niet. Het kan wat lager zijn nu of het kan nog hoger." Met een eventuele piek in het hoogwater op komst wordt het ook spannend voor het Monnickendamse restaurant De Koperen Vis, dat aan de Havenstraat vlak aan het meer ligt.

Volgens Sjoerd ligt het restaurant 'zo goed als in het water'. Het bedrijf heeft daardoor niet alleen met het extreme hoogwater te maken, maar ook met iets minder voor de hand liggende gevolgen.

Ramptoerisme

"Gisteren was sowieso aardig ramptoerisme", vertelt Denise van De Koperen Vis, waar gisteren mensen op het terras zaten ondanks - of juist dankzij - het extreme waterpeil.

Hoewel het restaurant hoge waterstanden wel gewend is, is de wateroverlast van de laatste tijd zelfs voor hen extreem. "Het is nog nooit zo geweest, het is zeker voorbij de paaltjes."

Niet snel bang

De paaltjes zijn alles wat nog te zien is van de kade en boten in het water lijken op het trottoir te drijven. Toch maakt De Koperen Vis zich niet druk om het restaurant, of de houten vloer die erin ligt. "Voor het water in het restaurant is moeten we wel heel erg hoog water krijgen", vertelt Denise. "We zijn niet zo gauw bang meer."

Diverse horecazaken in de regio hebben de deuren wél door de overlast moeten sluiten, iets wat Denise verschrikkelijk vindt. "Dat is vreselijk, die moeten gewoon dicht, het is niet leuk: helemaal niet."

Glas halfvol

Klanten weten De Koperen Vis nog gewoon te vinden, een enkeling belt van tevoren of ze nog open zijn. Ondanks de piek die voorspelt wordt is het glas volgens Denise halfvol. "Ik geloof zelf niet dat het zo ver en hoog gaat komen. Gistermiddag kwam het water tegen de zandzakken aan, maar nu.. Nee, ik ben niet zo bang."