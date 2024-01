Veel schade na hoogwater en vrieskou in Katwoude

Nu het water gedaald is en het ijs langzaam smelt wordt de schade die het hoge water en de vrieskou hebben veroorzaakt steeds duidelijker. René Leclou van jachthaven 'De Zeilhoek' in Katwoude denkt nog tot de zomer bezig te zijn voordat alle schade is opgeruimd.

"Steigers zijn stuk, stroomkasten hebben onder water gestaan, er zijn drie bomen omgevallen en de stoepen en straten zijn stuk of onbegaanbaar." Vandaag loopt de havenmeester over het terrein en haalt planken weg en probeert of stroomkasten weer werken.

Huis aan het Water gesloten

De haven is ook de toegangsweg voor Het huis aan het Water. Een stichting die opvang en ondersteuning biedt aan mensen met kanker. Het huis is gesloten omdat het terrein onbegaanbaar is. "Het is belangrijk dat mensen die daar komen dichtbij kunnen parkeren en daarom gaat nu ook de gemeente helpen om het terrein schoon te maken." Tot die tijd is het huis gesloten.

René hoopt dat de jachthaven en het huis aan het water volgende week weer toegankelijk zijn.