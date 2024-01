Reddingsstation Warder heeft veel waterschade en start inzamelingsactie

Afgelopen weekend bereikte het water van het Markermeer het hoogste niveau. De zandzakken voor de enorme deuren werden weggeslagen en binnen konden ze het niet droog houden. "Het is een grote bende van modder en allerlei troep. Het water zit ook in de gipswanden en die kunnen dat helemaal niet hebben", aldus Michael.

Het is overal op het terrein spiegelglad. Want alles wat nat was, is bevroren. Tot het zand aan toe. De meterslange ijspegels aan gevel, trap en in bomen geven het een sprookjesachtige uitstraling. Maar dat ijs kan behoorlijk wat schade veroorzaakt hebben.