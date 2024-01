Reinoud strijdt tegen het stijgende water om zijn strandtent te redden

Op het Hemmeland in Monnickendam zie je in het klein waar Nederland groot in is geworden. De strandtent van Reinoud en Peggy staat in het midden van een snel geïmproviseerde nooddijk. Zo moet hun zaak gered worden van het stijgende water. Reinoud Sluiters en zijn collega zijn van hun vakantie teruggekomen en zetten alles op alles om hun strandtent droog te houden.

Op het strand in de zon een dam tegen de zee bouwen hebben we allemaal wel eens gedaan, maar voor Reinoud Sluiters is het bittere ernst. Al dagen voert hij in de kou een gevecht tegen het hoge water en de harde wind. Zelf heeft hij maar weinig geslapen. "Ik word steeds midden in de nacht wakker en dan hoor je de wind", laat hij weten. "Ik maak me wel veel zorgen."

De nooddijk die hij met een bedrijf uit de buurt uit de grond heeft gestampt houdt het meeste water tegen. Toch staat het water maar 20 centimeter onder de drempel van de strandtent. "Als het hoger komt moeten we alles opnieuw opbouwen."

Met een bootje over de weg

Strandtent 'Strantvier' staat pal aan het Markermeer op het strand van recreatiegebied het Hemmeland. Normaal gesproken goed bereikbaar met de auto. Nu kan je er alleen komen met een bootje, omdat de parkeerplaats en de weg ernaar toe overspoeld is. "We hebben zandzakken geplaatst", zegt Reinoud.

Rijkswaterstaat heeft laten weten dat er nog eens 8 centimeter aankomt van uit Duitsland. Omdat het water nu goed weggewerkt kan worden naar het IJsselmeer en de Waddenzee is het vermoeden dat het peil nagenoeg gelijk blijft in het Markermeer. En dat is nog steeds extreem hoog. "We hebben een hoop meegemaakt hier, maar zo hoog hebben we het nog niet gezien", aldus de strandtenteigenaar. "Het mag nu niet harder gaan waaien dan windkracht 6, dan redden we het wel."