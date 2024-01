Aanvoerder Mbuyamba ziet angstig FC Volendam nauwelijks risico nemen: "Er is veel druk"

"We probeerden wel risico te nemen, maar als het steeds fout gaat dan ga je er al snel mee stoppen natuurlijk", gaat de 22-jarige aanvoerder verder. "Ik zelf ook. Ik wil die ballen wel spelen, maar als het risico te groot is dan doe ik het niet."

FC Volendam-trainer Regillio Simons beleefde tegen Almere City zodoende een uiterst teleurstellend debuut als hoofdtrainer. Simons merkte voorafgaand aan het duel al veel spanning binnen zijn ploeg. Simons: "Die spanning mondde zelfs uit in het uitvallen van mensen in de warming-up. Dat en de omschakeling in het systeem kwam het vertrouwen van de jongens niet ten goede."

Door de nederlaag zakt FC Volendam naar de laatste plaats in de eredivisie. Vitesse, dat later vandaag nog in actie komt, heeft een beter doelsaldo dan FC Volendam. Het volgende duel voor de ploeg van Simons is zaterdag 20 januari. Dan staat de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (18.45 uur) op het programma.