FC Volendam sluit voor tweede keer deal met Udinese en huurt Portugees jeugdinternational

Semedo is een 18-jarige aanvaller die jeugdinternational van Portugal is. De lange aanvaller maakte vorig seizoen zijn debuut in de Serie A bij Udinese. In totaal speelde hij zes wedstrijden in de Italiaanse competitie. Udinese nam Semedo in 2022 voor enkele miljoenen over van Sporting CP, waar hij zijn jeugdopleiding genoot.

“Vivaldo is een fysiek sterke spits die als aanspeelpunt goed uit de voeten kan in meerdere systemen", zegt FC Volendam-directeur Frans ten Berge op de website. "Met zijn loopacties en snelheid zorgt hij voor diepte en gevaar. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij geproefd aan het hoogste Italiaanse voetbalniveau. We zijn blij dat Vivaldo ons kan helpen in onze strijd om te handhaven in de Eredivisie en wij kunnen bijdragen aan de volgende stap in zijn ontwikkeling.”

FC Volendam staat na het gelijkspel tegen Heracles Almelo (1-1) op de zeventiende plaats in de eredivisie. Komende zondag wacht om 16.45 uur de ontmoeting met Fortuna Sittard,