Volgens Damon Mirani zat er meer in tegen Heracles: "Geven die goal te makkelijk weg"

FC Volendam sleepte vanavond één punt uit het vuur in de wedstrijd tegen Heracles (1-1). Toch vond Volendam-aanvoerder Damon Mirani dat er meer in had gezeten tegen de ploeg uit Almelo. "Je komt goed op voorsprong en dan krijg je best wel makkelijk die goal tegen. Dat gevoelt overheerst er in de kleedkamer", aldus Mirani.

Volendam kwam in Almelo met 1-0 voor door een prachtige goal van Lequincio Zeefuik. Heracles had het balbezit en werd het gevaarlijkst. "In de eerste helft kwamen wij goed voor de dag en gaven wij niet heel veel weg. Wij creëerden alleen veel te weinig. Daar vinden wij hopelijk wel wat op", analyseerde Mirani.

In de tweede helft ging het mis voor FC Volendam. In de 64e minuut kon Jizz Hornkamp van dichtbij binnen tikken voor Heracles. "Wij geven die goal te makkelijk weg." Volendam werd nog wel twee keer gevaarlijk via Zach Booth, maar in de tweede helft was het vooral overleven voor de Volendammers. Dat lukte en zo ging de ploeg van trainer Regillio Simons met één punt terug naar Volendam.

