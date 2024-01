Discussiërende trainer Regillio Simons ziet wél progressie bij verliezend FC Volendam

Volendam-trainer Simons discussieert over progressie - NH Sport / Stephan Brandhorst

In de eerste drie wedstrijden van 2024 maakte FC Volendam slechts één doelpunt. Alleen tegen Heracles Almelo (1-1) viel er een doelpunt te vieren. In de thuiswedstrijden tegen Almere City (0-1 verlies) en Fortuna Sittard (0-1 verlies) kon het thuispubliek niet juichen. "We zijn aan het breien", zegt verdediger Benaissa Benamar.

Tegen Fortuna produceerde Volendam voor de pauze slechts één doelpoging. Direct na de rust kreeg het door een doelpunt van Inigo Cordoba de deksel op de neus. Die klap kwam Volendam niet meer te boven. "Ik denk dat we meer moeten creëren. We missen de stootkracht om tot echte kansen te komen", zegt Benamar, die de tegengoal dubieus vond.

