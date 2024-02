FC Volendam rekent op steun trouwe fans; gratis kaarten voor uitvak Vitesse

De wedstrijd tussen Vitesse en FC Volendam is tevens het duel tussen de nummer 18 en 17 van de eredivisie. Beide ploegen hebben tot op heden twaalf punten verzameld. FC Volendam heeft echter een beter doelsaldo. De achterstand op de veilige plek 15, waar nu Heracles Almelo staat, is inmiddels opgelopen tot zeven punten. Zondag speelt FC Volendam eerst nog tegen koploper PSV (16.45 uur).

De fans van FC Volendam kunnen ervoor kiezen om met een georganiseerde busreis (15,50 euro) of met de auto naar het Gelredome te komen. Supporters hebben van tevoren wel een uitpas nodig om een toegangskaart te kunnen bemachtigen.

FC Volendam-spits Koen Blommestijn maakt seizoen af in Italiaanse Serie D

Zichtbare frustratie bij FC Volendam na nieuwe nederlaag: "Het is gewoon klote"

