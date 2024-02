Snakkend FC Volendam wil resultaat boeken: "Het maakt mij geen reet uit hoe"

Tegen PSV kwam Volendam na 1 minuut en 1 seconde op voorsprong tegen de koploper. "Joepie", dacht trainer Regillio Simons op de bank. Na een goede eerste helft, bezweek de Volendamse defensie alsnog aan de aanhoudende druk. "Ik ben tevreden over waar we nu in het proces zitten", zegt Simons, ondanks de vijf tegentreffers. "De naïviteit is eruit."

Samen met Vitesse staat FC Volendam momenteel onderaan de eredivisie. Beide ploegen hebben een schamele 12 punten bij elkaar gevoetbald. Komend weekend staan beide ploegen tegenover elkaar in de eredivisie. In de wedstrijd tegen PSV, zat die wedstrijd niet in het hoofd. Ook niet bij een ruime achterstand. "Daarna zie je wel verder."

Tegen PSV had Volendam via Zach Booth zelfs een tweede treffer voor rust kunnen maken. Toch gingen beide ploegen met een 1-1 stand de rust in. Na de pauze werd volgens Mirani het verschil gemaakt door de Eindhovenaren. "Het zijn details. Daar moeten we heel snel in verbeteren", zegt Mirani, die ook wel inziet dat de tegenstander van een ander kaliber is. "Je weet ook dat PSV heel veel kwaliteit heeft, want zij zijn door in de Champions League."

