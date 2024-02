Pijnlijke nederlaag FC Volendam tegen PSV ondanks goede start

Het is FC Volendam na een goede start niet gelukt om te stunten tegen PSV. Na een snel eigen doelpunt van Jordan Teze wonnen de Einhovenaren met 5-1. Vooral in de slotfase van de tweede helft drukte PSV het gas in met drie goals binnen tien minuten.

Het leek op voorhand een wedstrijd te worden waar FC Volendam het telraam bij moest pakken. Dat scenario kon in eerste instantie nog wel in de kliko. Volendam nam namelijk binnen een minuut op voorsprong tegen koploper PSV. Een voorzet van George Cox werd dusdanig van richtig veranderd door Jordan Teze, dat de bal in het doel rolde: 1-0. Er kon niet lang worden genoten van de voorsprong.

Het onvermijdelijke gebeurde direct na rust; een voorsprong voor PSV. Jerdy Schouten (oud-Telstar) stond helemaal vrij bij een corner en wipte de bal over Backhaus heen: 1-2. Luuk de Jong, de aangever bij het doelpunt van Schouten, kon een minuut later het helemaal beslissen. Zijn schot ging echter op de paal. De Jong kreeg even later ook de mogelijkheid om zijn seizoenstotaal op te krikken. Opnieuw ging de inzet echter naast.

PSV gaf in het laatste kwartier extra gas en dat ondervond Volendam zelf. Via Jordan Teze, Ricardo Pepi en Isaac Babadi ging de score binnen tien minuten van 1-2 naar 1-5. Het telraamscenario kon daardoor alsnog van stal gehaald worden. Directe concurrent Vitesse is volgende week zondag de eerstvolgende tegenstander, aftrap is 14.30 uur.

Opstelling FC Volendam: Backhaus; Buur, Benamar, Mirani (Kuol/78), Flint, Cox (Douiri/78); De Haan, Johnson (Van Driel/46), Maulun (Semedo/46); Ould-Chikh, Booth