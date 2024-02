PvdD zet druk op provincie voor financiële steun aan wildopvangcentra Noord-Holland

De Partij voor de Dieren roept de provincie op om snel tot een oplossing voor de 13 wildopvangcentra in Noord-Holland te komen. Elk jaar worstelen zij met hun budget door het ontbreken van structurele financiering, en dat terwijl zij honderden dieren in nood opvangen.

De PvdA/GroenLinks, SP, GemeenteBelangen en Onafhankelijke Partij dienden begin deze maand een motie in , om ervoor te zorgen dat Stede Broec een financiële bijdrage ging leveren aan wildopvang De Bonte Piet in Midwoud. "Wildopvangcentra als De Bonte Piet strijden al jaren om de toestroom het hoofd te bieden en er is nog steeds niets geregeld", zei Simone Bisscheroux (PvdA/GroenLinks).

De Partij voor de Dieren voert de druk nu op en wil dat de provincie vaart gaat maken, nu de 13 wildopvangcentra in Noord-Holland het financieel steeds moeilijker krijgen. De opvang en verzorging van de dieren kost veel geld, terwijl er geen verplichte, structurele financiering is. Daardoor zijn de opvangcentra bijna allemaal afhankelijk van giften en gemeenten die de facturen betalen, maar dat gebeurt te weinig.

Regie nemen

"Tot nu toe is er voor de zorg voor de dieren financieel vaak niets geregeld. Veel wildopvangcentra kunnen daardoor maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Wij willen dat de provincie nu eindelijk met de gemeenten om tafel gaat zitten en tot afspraken komt over financiering", aldus Statenlid Ilona Haas.

De fractie wil dan ook weten of de provincie bereid is de regie te nemen om tot een ‘structurele oplossing’ te komen voor de wildopvangcentra. En of zij voor de zomer nog met een voorstel kunnen komen, zodat dit nog op tijd is voor de begroting van 2025.