Wildopvang Bonte Piet vangt elk jaar 200 dieren op, maar Stede Broec vergoedt niks

Wildopvang De Bonte Piet uit Midwoud vangt elk jaar zo'n 200 dieren op die in Stede Broec worden gevonden. Een flinke kostenpost van bijna 6.000 euro, die de opvang uit eigen zak betaald. En dat moet anders, vindt de oppositie. "We maken wel gebruik maken van de diensten van de opvang, maar betalen er niks voor."

Van de 22 gemeenten in Noord-Holland die een factuur van wildopvang De Bonte Piet in Midwoud ontvangen, betalen maar 17 gemeenten deze in zijn geheel. De overige vijf betalen slechts een deel van de factuur of zelfs helemaal niks, aldus voorzitter Wouter Koks.

Stede Broec behoort tot deze groep gemeenten die - op dit moment - weinig of geen financiële bijdrage levert aan de wildopvang. Reden genoeg voor de PvdA/GroenLinks, Onafhankelijke Partij en GemeenteBelangen om daar verandering in te brengen.

Volgens OP-raadslid Wilma de Wit betaalt Stede Broec ‘helemaal niets’, en dat terwijl de wildopvang elk jaar zo'n 200 dieren uit de gemeente opvangt.

Niet solidair

En dat moet anders, vindt ze. "We werden er vorig jaar op geattendeerd. We vinden het schandalig dat we wel gebruik maken van de diensten van de wildopvang, maar er financieel niks voor teruggeven. Zo werkt dat niet. Daarbij is het niet solidair naar de buurtgemeenten die dit wel doen", vertelt ze. Waarom Stede Broec - vooralsnog - niks bijdraagt, is niet duidelijk.

Vorig jaar kostte de opvang van dieren die in de gemeente zijn gevonden bijna 6.000 euro, berekent De Wit. Dit lijkt een relatief klein bedrag, maar voor de wildopvang - die afhankelijk is van donaties en giften - is dat veel geld.

Dankzij een motie, die vanavond wordt behandeld in de gemeenteraad, proberen de raadsfracties financiële ruimte in de begroting te krijgen waarmee ze de facturen voor in ieder geval 2024 en 2025 kunnen betalen.