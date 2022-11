Provincie gaat wildopvangcentra in Noord-Holland financieel steunen

Wildopvangcentra kunnen volgend jaar rekenen op financiële steun van de provincie. In ieder geval kunnen 13 opvangcentra voor wilde dieren in Noord-Holland een structurele bijdrage verwachten.

In Noord-Holland zijn 13 officiële wildopvangcentra. Daar worden dieren opgevangen zoals egels, hazen en wilde vogels. De centra zijn kwetsbaar omdat ze regelmatig last hebben van financiële tekorten.

De opvangcentra worden gesteund door giften en fondsen, maar dat is niet toereikend om rond te kunnen komen, vertelt Xandra Asselbergs van Stichting Wildopvang.nl. "Fondsen zijn er genoeg, maar die doen eenmalig een gift voor bijvoorbeeld de aankoop van speciale hokken", zegt Asselbergs. "Dat terwijl er maandelijks geld nodig is voor voer, personeel, dierenarts en de huur van het gebouw."

Een aantal wildopvangcentra wordt ondersteund door de gemeente waar ze onder vallen, maar dat is niet overal zo. "Met de steun van de provincie moet dat worden rechtgetrokken", vindt Asselbergs.

Financiële steun

Het initiatief voor steun aan deze centra komt van de Partij voor de Dieren. Hun voorstel om geld vrij te maken voor structurele financiële hulp is onlangs aangenomen door de Provinciale Staten. Hoeveel geld de asiels krijgen, moet de komende tijd duidelijk worden.

Volgens Statenlid Ines Kostić (Partij voor de Dieren) is het een 'belangrijke stap, waar dierenbeschermers al jaren op wachten'. "Zonder het professionele werk van de vrijwilligers van deze centra zouden dierenambulances en mensen die een dier in nood op straat vinden, nergens terecht kunnen." De politica hoop dat ook gemeenten willen bijdragen.

Structurele oplossing

De provincie gaat de komende tijd in gesprek met de wildopvanglocaties en gemeenten over de behoeften van de opvangcentra. Het doel is dat er een nieuw model komt zodat de structurele financiering 'stevig, professioneel en provincie-dekkend' is. Voor 15 maart 2023 moet dit klaar zijn.

Wildopvang Krommenie is in elk geval blij met het nieuws van de provincie. "Wij draaien nu elk dubbeltje om", vertelt beheerder Nina van Hest-Schouten. "Net als iedereen hebben wij ook last van de hogere energieprijs. Daarnaast zijn ook de kosten voor diervoer gestegen en krijgen we de afgelopen jaren steeds meer dieren binnen. Ik hoop dus dat ze doorpakken en dat het echt gaat gebeuren."