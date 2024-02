Rechter zet streep door bouwplan omstreden woontoren in Naarden

De bouw van de omstreden woontoren aan de Driftweg in Naarden mag voorlopig niet van start. Dat oordeelt de rechtbank. Het bouwplan is volgens de rechter in strijd met het bestemmingsplan, dus moet de gemeente Gooise Meren daar opnieuw naar gaan kijken.

De woontoren, die op de grens van Naarden en Huizen moet komen, is in de loop der jaren een flinke splijtzwam geworden in de regio. De gemeente Gooise Meren heeft een vergunning gegeven voor de bouw in het stuk natuur in Naarden, maar daarmee komt het complex met 17 appartementen van 35 meter hoog in de achtertuin van veel Huizers te staan.

Na jaren van politieke discussie, inspraakavonden, bezwaarschriften en procederen stonden eind december maar liefst 10 verschillende partijen vorig jaar tegenover elkaar in de rechtbank in Utrecht.

Goothoogte en aanleg weg

De rechtbank stelt de eisende partijen nu in het gelijk. Zo vindt de rechter dat de toenmalige gemeente Naarden meer bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan heeft opgenomen dan eigenlijk de bedoeling was. Dat de gemeenteraad van het huidige Gooise Meren dit destijds als groen licht heeft opgevat is volgens de rechtbank dus onterecht.

Wel laat de rechtbank weten dat hoogbouw toegestaan is, maar niet zoals de woontoren er nu uitziet. Zo refereert de rechtbank naar de goothoogte. In totaal liggen negen van de elf bouwlagen in het schuine dak; boven de 6,5 meter. Die verdiepingen hebben allemaal grote balkons die veel regenwater afvoeren. De rechtbank vindt dat die grote balkons meetellen bij het bepalen van de goothoogte. En daardoor ligt die hoogte veel hoger dan de 6,5 meter die het bestemmingsplan toestaat.

Ook heeft de rechtbank uitspraak gedaan over de vergunning die is verleend voor de aanleg van de weg van de Driftweg naar het complex. Ook daarvan oordeelt de rechtbank dat de aanvraag niet goed is beoordeeld en dat de gemeente beter moet uitleggen waarom die weg de omliggende natuur niet zou aantasten.

De gemeente Gooise Meren moet nu opnieuw gaan kijken of ze mee wil werken aan een afwijking van het bestemmingsplan.