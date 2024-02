Rechtszaak dode en verwaarloosde dieren zorgboerderij opnieuw uitgesteld

Opnieuw geen antwoord op de vraag waarom er de afgelopen jaren dode en zwaar verwaarloosde dieren werden aangetroffen op de voormalige zorgboerderij Lambertushoeve in Grootschermer. De rechtszaak, waarbij de verdachten Eva B. en Jim W. terechtstonden, is opnieuw doorgeschoven. Het stel, dat zelf de verdediging voert, deed bij de rechter een verzoek om getuigen te verhoren. Die ging daar in mee, waardoor de zaak opnieuw is uitgesteld.

De rechtszaak werd eerder door de politierechter doorgeschoven omdat de zaak te omvangrijk was. Maar liefst drie rechters van de rechtbank Schiphol bogen zich daarom vandaag over de zaak. In de zaal was aardig wat belangstelling van medewerkers van de politie, de NVWA en journalisten. En die belangstelling is een doorn in het oog van de verdachten die de rechter vragen om het proces achter gesloten deuren te voeren.

De verdenkingen tegen de 39-jarige Jim W. en 32-jarige Eva B. zijn klip-en-klaar: de twee zouden hun dieren de benodigde zorg hebben onthouden. Zo werden in 2022 bij een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zes dode Schotse Hooglanders gevonden. Andere runderen stonden tot hun knieën in hun eigen uitwerpselen zonder water en eten.

"Er is al heel veel geschreven over ons. Wij worden op sociale media en in onze buurt met de dood bedreigd", is het argument van Eva B. De rechters trekken zich daarna even terug om het verzoek te bespreken. "De rechtspraak in Nederland is openbaar. Daarmee wil ik niet zeggen dat dat geen effecten voor u heeft die minder prettig zijn", aldus de rechter. "Dat betekent echter niet dat de pers niet welkom is."

En het blijft niet bij dat ene verzoek. Want het stel, dat dus zonder advocaat hun onschuld probeert te bewijzen, willen maar liefst negen getuigen horen. "Dat zal heel wat bijzonders opleveren", vertelt W. smalend. Het verzoek werd al eerder door de rechter-commissaris beoordeeld en afgewezen tot boosheid van de verdachten. "De waarheid is niet bang voor kritische vragen, dus waarom is dat geweigerd?", vraagt B. zich af.

Nooit meegemaakt

Een nieuw verzoek en daarom trok de rechtbank zich weer terug voor overleg. "We blijven wel aan de wandel op deze manier", grapte de rechter. Na lang overleg is er bij terugkomst dan toch goed nieuws voor de verdachten. Van de negen aangevraagde getuigen mogen er drie gehoord worden. "Maar er staat veel op het spel, we raden u dan ook aan om een advocaat in de arm te nemen."

De officier van justitie hoort het besluit met ontsteltenis aan, want de zaak wordt dus opnieuw niet inhoudelijk behandeld. "Het is wel erg ongebruikelijk dat de verdachten zelf getuigen gaan horen, dat heb ik nog nooit meegemaakt", aldus de officier tegen NH. "Ik denk dat de rechter met een welwillende blik naar dit verzoek heeft gekeken omdat de verdachten hun eigen verdediging voeren. Ik denk alleen dat niemand hiermee geholpen is."

Een nieuwe datum voor de zitting is nog niet bekend.