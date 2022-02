Jeugdhulp stuurde Laura (9) naar zorgboerderij met verwaarloosde dieren: "Ontzettend boos"

De jeugdhulp van de gemeente Haarlemmermeer heeft kwetsbare kinderen in november nog naar de omstreden zorgboerderij in Grootschermer voor behandeling doorgestuurd. Op de boerderij werden deze maand zes dode Schotse Hooglanders aangetroffen. Andere dieren werden na een inval in beslag genomen vanwege verwaarlozing. Er is nu woede over het doorsturen van de kinderen naar de malafide zorgboerderij.

Overheidsinstanties doen op 25 januari een inval bij de bewuste zorgboerderij in Grootschermer - NH Nieuws / Tom Jurriaans

"Wie laat zijn kinderen daar nu tussen de kadavers en de andere teringzooi spelen? Dan heb je echt een gaatje in je hoofd." Deze uitspraak deed een omwonende van de zorgboerderij tijdens een interview met NH Nieuws. En meer mensen vroegen zich af hoe het toch kan dat op een zorgboerderij waar dieren verwaarloosd worden, en al eerder in 2019 een hennepkwekerij op het terrein werd ontdekt, kwetsbare kinderen worden opgevangen. Kort daarna kregen we een mail van één van de ouders. Gijs uit Nieuw Vennep (die verder anoniem wil blijven) is één van de ouders die zijn dochter Laura een middag naar de boerderij in Grootschermer heeft gebracht voor opvang. De 9-jarige Laura is hoogsensitief en heeft een lang pestverleden op haar basisschool, waarbij ze meerdere keren te maken kreeg met agressie en geweld. De organisatie Veilig Thuis wordt ingeschakeld en het leidt er uiteindelijk toe dat het gezin vanuit de gemeente Haarlemmermeer een regievoerder krijgt toegewezen. Naar de zorgboerderij De regievoerder van de gemeente wil ervoor zorgen dat Laura, die enig kind is, meer met leeftijdsgenootjes optrekt, zodat ze meer socialiseert. Meedraaien in een pleeggezin of een zorgboerderij zijn de opties die aan het gezin worden voorgelegd. Omdat er in de omgeving van Nieuw Vennep geen geschikte plek is voor Laura komt de regievoerder van de gemeente met de zorgboerderij in Grootschermer op de proppen. Het advies om Laura daar op te vangen komt van een collega van de regievoerder. Dat blijkt uit een mail die in handen is van NH Nieuws. "Ons werd verteld dat het een goede plek voor Laura zou zijn", aldus vader Gijs.

Quote "Achteraf denk ik dat de afspraak bewust verzet is om ons om de tuin te leiden" VADER GIJS

In november is er een kennismakingsgesprek met het gezin. "De afspraak werd al verzet naar de avond”, vertelt vader Gijs. "Het was toen pikkedonker en we konden niet zien hoe de dieren daar werden verzorgd. Achteraf denk ik dat de afspraak bewust verzet is om ons om de tuin te leiden." Op zaterdag 19 december wordt Laura een middag opgevangen op de zorgboerderij. En dat is vreemd, want in april heeft de stichting Heemz.org al alle banden verbroken met de zorgboerderij. Deze stichting biedt dagbesteding en logeeropvang bij agrarische bedrijven. Ook was toen al bekend dat er in 2019 op het terrein een hennepkwekerij was opgerold.

NH Nieuws

Nooit meer terug Hoewel Laura er maar een middagje is geweest, wil ze er nooit meer naar terug. "Er heerste een nare sfeer. De kinderen kregen te horen dat vaccins vergif zijn en de dieren zagen er volgens mijn dochter haveloos uit”, aldus vader Gijs. "Het leek ook wel of de paarden bang waren voor de eigenaren." De eigenaar van de zorgboerderij stelde ook voor om Laura te laten overnachten op de boerderij. "Dat was erg vreemd, de slaapkamer waar ze zou kunnen slapen moest nog getimmerd worden. In een andere slaapkamer lagen de matrassen naast elkaar op de grond. Het deed me denken aan de film Annie." Toen het gezin later het verhaal over de dode Schotse Hooglanders en de inval van de NVWA las, vielen de puzzelstukjes volgens Gijs in elkaar. “Op bepaalde plekken mocht Laura niet komen, waarschijnlijk de plek waar de dode beesten lagen.”

Onderzoek Verschillende instanties die vorige week een inval deden bij de omstreden zorgboerderij in Grootschermer, zetten hun bevindingen momenteel op een rijtje. Wanneer dit is afgerond, deelt burgemeester Anja Schouten die met de Alkmaarse raad. Dat beloofde ze vorige week aan Partij voor de Dieren. De partij wilde onder meer weten hoe instanties om waren gegaan met meldingen van omwonenden en of omwonenden ook bij de gemeente hun zorgen hebben geuit. "Wat wij gezien hebben bij diverse media stemt zorgelijk", reageert Schouten. "Het was niet voor niets dat zo’n grote groep aan verschillende diensten daar een integrale controle hield." Inmiddels is de site van de zorgboerderij, waar opvang en eventuele bijscholing voor (kwetsbare) kinderen wordt aangeboden, offline gehaald.

Zitten slapen De ouders van Laura zijn zich rot geschrokken. "We zijn ontzettend boos, je verwacht dat een hulpverlener wel controleert met welke zorgverleners ze in zee gaan. Bij deze zorgboerderij was van alles mis. Mijn dochter is daar maar een middag geweest maar er liepen daar veel meer kinderen rond. Hoe kan dat? Het lijkt erop dat hulpverleners hebben zitten slapen", aldus de vader van het meisje.

Quote "Als ik dit lees, kots ik er gewoon van. Als je zo met dieren om kunt gaan dan ben je toch een slecht mens?" REGIEVOERDER GEMEENTE HAARLEMMERMEER

Naar aanleiding van onze artikelen wordt de regievoerder van de gemeente Haarlemmermeer door het gezin op de hoogte gesteld. In de mail die ze naar het gezin stuurt, trekt ze het boetekleed aan. "Ik ben werkelijk in shock. Ik weet niet wat ik lees!", zo staat te lezen in de mail die in handen is van NH Nieuws. "Als ik dit lees, kots ik er gewoon van. Als je zo met dieren om kunt gaan dan ben je toch een slecht mens? Ik denk dat je dan ook niet goed om kan gaan met mensen. Ik schaam me ook dat ik jullie en vooral Laura met hen in contact heb gebracht." Kritischer Bij de gemeente lag al een contract klaar voor langdurige opvang op de zorgboerderij, maar de regievoerder belooft in de mail nu dat alle vervolgafspraken niet doorgaan. Verder belooft ze kritischer te gaan kijken als ze iemand doorverwijst naar een organisatie die ze niet kent. We hebben de gemeente Haarlemmermeer ook om een reactie gevraagd. Een woordvoerder laat weten dat het tijd kost om dit verhaal goed en zorgvuldig uit te zoeken. Een reactie van de gemeente is later te lezen op onze website. Paarden, alpaca's en hangbuikzwijntjes werden tijdens de inval op de zorgboerderij in beslag genomen. Kijk in de onderstaande video hoe dat in zijn werk ging

Buren opgelucht na nieuwe inval bij hooglander-boerderij: "Hoop op een gouden stalletje" - NH Nieuws

Heb jij tips over dit verhaal? Heb je bijvoorbeeld een soortgelijke ervaring met deze zorgboerderij? Neem dan contact op met verslaggever Tom Jurriaans via [email protected]