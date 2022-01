Zes dode Schotse Hooglanders gevonden op erf veehouder, drie verzwakte runderen afgemaakt

Gevraagd naar de locatie van het erf, laat een woordvoerder van de NVWA weten die niet bekend te willen maken. "Omdat we niet willen dat de informatie herleidbaar is naar de veehouder."

Wel laat de woordvoerder weten dat de situatie op het erf 'heel treurig' was. "De situatie waarin de dieren verkeerden was zeer slecht", schrijft het NVWA in een persbericht. "Vele dieren stonden tot aan de knieën in uitwerpselen en/of modder en er was weinig tot geen voer en water beschikbaar."