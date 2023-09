Dode en verwaarloosde dieren op zorgboerderij Grootschermer, hoe kon het zo misgaan?

De schok was groot toen inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar zes dode Schotse Hooglanders aantroffen op het erf van een zorgboerderij in Grootschermer. En de runderen waren niet de enige dieren die volgens de inspecteurs verwaarloosd werden. De eigenaren van de boerderij staan vandaag in Haarlem voor de rechter.

Foto: Verwaarloosde Schotse Hooglander - NVWA

"Een hele trieste situatie", zo noemde de inspecteur van de NVWA de vondst van zes dode Schotse Hooglanders op de Lambertushoeve. Naast de dode koeien waren drie runderen er zo slecht aan toe dat ze ter plekke afgemaakt moesten worden. "Vele dieren stonden tot aan de knieën in uitwerpselen en/of modder en er was weinig tot geen voer en water beschikbaar", aldus de dierenpolitie in een persbericht. Inval Het was niet de eerste keer en zeker niet de laatste keer dat de inspecteurs van de NVWA en de dierenpolitie langskwamen. Ruim een week later wordt de hele veestapel tijdens een inval in beslag genomen. Omwonenden, die al vaker aan de bel trokken over de slechte leefomstandigheden, reageren opgelucht. "Ik hoop op een gouden stalletje, voor allemaal", vertelt een van hen. NH Nieuws was getuige van de inval op de zorgboerderij in Grootschermer. (Tekst gaat verder onder de video)

Buren opgelucht na nieuwe inval bij hooglander-boerderij: "Hoop op een gouden stalletje" - NH Nieuws

De zorgboerderij blijkt niet alleen slecht voor haar dieren te hebben gezorgd, maar ook stelselmatig milieuregels te hebben overtreden. Zo bleek er nog asbest op het terrein aanwezig, dat niet volgens de regels was weggehaald en lagen her en der gevaarlijke stoffen op het terrein. Bovendien stonden er illegale bouwwerken en containers op het terrein. Dat concludeerde de gemeente Alkmaar na onderzoek. Botulisme Op de Lambertushoeve, waar dagbesteding werd aangeboden, worden geen kinderen meer opgevangen. Zorgorganisatie Heemz.org, waar de boerderij een tijdje bij was aangesloten, verbrak al snel alle banden. De 38-jarige Jim W. en zijn partner, de 32-jarige Eva B. zijn zich van geen kwaad bewust. Volgens het stel hebben de Schotse Hooglanders waarschijnlijk uit een sloot gedronken met dode watervogels. De runderen zouden zijn gestorven aan botulisme. Dat zou blijken uit een onderzoek dat ze zelf hebben laten uitvoeren door een laboratorium, zo laten ze in een verklaring weten op hun facebookpagina.

"Tekenend voor de houding van de controleurs is het zichtbare plezier in het optekenen van de vermeende overtredingen." Eigenaren Zorgboerderij de Lambertushoeve

Verder hekelen ze de handelswijze van de NVWA en de gemeente Alkmaar. Volgens de eigenaren is er sprake van een vooropgezet plan om de zorgboerderij in een kwaad daglicht te zetten. De NVWA zou de doodsoorzaak van de runderen nooit serieus onderzocht hebben "Tekenend voor de houding van de controleurs is het zichtbare plezier in het optekenen van de vermeende overtredingen." Vanmiddag staan de eigenaren dus voor de rechter in Haarlem wegens verwaarlozing van hun dieren. Inmiddels lopen er, tot grote ontsteltenis van omwonenden, ook weer nieuwe dieren rond op de boerderij. Zij zijn bang dat het 'drama zich herhaalt' en hopen dan ook dat de rechter een houdverbod oplegt. "Deze mensen zouden nooit meer dieren mogen houden", aldus een van de omwonenden, NH is aanwezig bij de rechtszaak, later vandaag meer.