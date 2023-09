Zaak dode en verwaarloosde dieren Grootschermer niet behandeld, dossier te omvangrijk

Nog voor de rechtszaak tegen twee eigenaren van een omstreden zorgboerderij in Grootschermer goed en wel was begonnen, was de zitting alweer voorbij. De 38-jarige Jim W. en zijn partner, de 32-jarige Eva B., worden verdacht van het verwaarlozen van hun dieren. Het stel kwam zonder advocaat maar wel met verweer van 400 pagina's naar de rechtszaal in Haarlem. Een verweer dat zo groot is, dat het de politierechter te boven ging.

Foto: Zorgboerderij Grootschermer - NH Nieuws

Waarom lagen er vorig jaar januari zes dode Schotse Hooglanders op het terrein van zorgboerderij De Lambertushoeve in Grootschermer? Hoe kon het dat de runderen die nog wel leefden amper voer hadden en tot hun knieën in hun eigen uitwerpselen stonden? En hoe kon het dat alle andere dieren, waaronder paarden, alpaca's en hangbuikzwijntjes, door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tijdens een grootschalige inval in beslag werden genomen, omdat ook hun leefsituatie erbarmelijk was? En het was niet de eerste keer dat de eigenaren gewaarschuwd waren beter voor hun dieren te zorgen. Waar is het misgegaan? Het zijn vragen waar de rechter en een volle rechtszaal in Haarlem, gevuld met medewerkers van de dierenpolitie, journalisten, vanochtend antwoord op hopen te krijgen. Maar antwoorden komen er voorlopig niet. Intimidatie De verdenkingen tegen Jim W. en Eva B. zijn klip-en-klaar: de twee zouden hun dieren de benodigde zorg hebben onthouden. De man wordt daarnaast ook verdacht van het 'intimideren' van een reclasseringsambtenaar. W. probeerde een reclasseringsrapport aangepast te krijgen, door te dreigen het rapport - dat vol leugens zou staan - te publiceren met de naam van de ambtenaar er bij. Dit is volgens het OM een 'poging tot dwang', en dat is een misdrijf. De ambtenaar eist van de verdachte een schadevergoeding. Vuistdikke ordner Na het voorlezen van de aanklachten door de officier komen de verdachten met een vuistdikke ordner op de proppen. Het stel heeft vanwege de hoge kosten geen advocaat meer en voert daarom zelf de verdediging. De map telt 400 pagina's. Daarin staan volgens Jim W. bewijzen dat overheidsinstanties het stel koste wat kost zwart probeert te maken met valse leugens. "Zo hebben we bewijs dat foto's van de dieren zijn gefotoshopt door medewerkers van de NVWA, om het allemaal erger te laten lijken. Het is liegen, liegen, liegen, mevrouw", zegt hij tegen de rechter.

Foto: Rechtbank Haarlem - NH/ Tom Jurriaans