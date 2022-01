Buren opgelucht na politie-ingrijpen bij zorgboerderij: "Hoop op een gouden stalletje"

Na de nieuwe inval bij de omstreden zorgboerderij in Grootschermer reageren omwonenden opgelucht: eindelijk is er gehoor gegeven aan hun vele verzoeken om de dieren in beslag te nemen. Tegen de eigenaar is door de politie een proces-verbaal opgemaakt. Naast de verwaarlozing van de dieren wordt de eigenaar ook verdacht van het overtreden van de milieuwet.

NH/ Tom Jurriaans

Eerder vandaag werden vijf paarden, vier alpaca's en twee hangbuikzwijntjes weggehaald omdat er slecht voor ze gezorgd werd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat weten dat de leefomstandigheden van de dieren 'ernstig te wensen overlieten'. "Veel dieren stonden tot aan de knieën in de uitwerpselen of de modder. Ook was er geen tot weinig voer beschikbaar." Inspecteurs van de NVWA troffen achter een loods twee hangbuikzwijntjes aan die niet waren geregistreerd en geen hygiënisch onderkomen hadden. "De drie aanwezige paarden en twee shetlandpony’s bleken verwaarloosd, ze hadden onvoldoende voedsel en geen beschut onderdak", aldus de NVWA. "Ook de alpaca’s zagen er onvoldoende verzorgd uit." 'Blij dat er eindelijk iets gebeurt' Kortgeleden werden bij dezelfde boerderij zes dode en tien zwaar verwaarloosde Schotse Hooglanders aangetroffen. Drie van de dieren moesten meteen uit hun lijden worden verlost, de zeven soortgenoten werden in beslag genomen. Ook in 2020 werd er al een twintigtal Schotse Hooglanders in beslag genomen. "Ik ben blij dat er eindelijk iets gebeurt," vertelt buurman Joost van Kampen aan NH Nieuws, "er zijn zoveel meldingen gedaan." Van Kampen vertelt dat hij sinds tweeënhalf jaar in de buurt van de boerderij woont en dat de situatie er al zo lang hij er woont niet goed is. 'Heeft soms tijd nodig' Milieuagent Emiel Nota begrijpt de boosheid van de bewoners. "Natuurlijk wil je dat het het liefste zo snel mogelijk wordt opgelost, maar het heeft soms ook tijd nodig. We zijn nu met alle instanties bij elkaar zodat we afspraken kunnen maken en alles kunnen regelen." NH Nieuws was vanmorgen bij de inval op de zorgboerderij in Grootschermer. Tekst gaat verder onder de video:

Buren opgelucht na nieuwe inval bij hooglander-boerderij: "Hoop op een gouden stalletje" - NH Nieuws

Linda Vleer, ook een omwonende die al meerdere keren bij overheidsinstanties aan de bel trok, vindt de situatie 'verdrietig': "Dit hele verhaal kent alleen maar verliezers. Dit had niet hoeven gebeuren." Vleer is opgelucht dat de overige dieren nu ook een ander plekje krijgen. "Dan kunnen wij als buurtbewoners ook een stuk rustiger slapen. We hebben als buurt heel erg ons best gedaan om de dieren hier weg te krijgen. Ik ben blij dat het nu eindelijk zover is." "Ik hoop op een gouden stalletje, voor allemaal", vervolgt ze. Met gebroken stem zegt ze: "Helaas is het voor sommige dieren te laat, dat vind ik heel jammer. Ik hoop dat het voor deze dieren nog op tijd is en dat ze een heel mooi plekje krijgen." De eigenaar van de zorgboerderij wilde geen commentaar geven.