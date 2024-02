Huizer Museum doet oproep aan curator failliete BNI om historische voorwerpen te redden

Gooi historische voorwerpen niet weg, maar bewaar ze voor het nageslacht. Dat is in een notendop de oproep in de brief van het Huizer Museum aan de curator van de failliete behangfabriek BN International (BNI). "Uit ervaring weet ik namelijk dat dit het moment is om na te denken over wat je met de voorwerpen in de fabriek gaat doen", stelt museumdirecteur Christian Pfeiffer.