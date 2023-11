Medewerkers noodlijdende behangfabriek emotioneel, nog veel onduidelijkheid

Het personeel van de Huizer behangfabrikant BN International heeft vanmiddag te horen gekregen dat het bedrijf op het randje van faillissement staat. Sommige zichtbaar aangeslagen werknemers stellen zelfs dat het bedrijf al failliet is. Wat er nu gaat gebeuren is voor het personeel nog onduidelijk, zo laten ze weten.

Bij het bekende Huizer bedrijf zijn 360 mensen werkzaam. Tijdens een personeelsbijeenkomst kregen ze te horen dat BN International langs de rand van de financiële afgrond staat. "Er heerst veel verdriet en woede", vertelt een van de medewerkers. Deze emoties vallen ook aan de gezichten van enkelen af te lezen wanneer ze het terrein aan de Rokerijweg aflopen.

Wat er nu gaat gebeuren is voor velen van hen nog niet duidelijk. "Waarschijnlijk krijgen we maandag meer te horen", vermoedt een jonge medewerker. "Binnenkort komt het UWV langs", vertelt een andere jongen terwijl de tranen over zijn wangen rollen.

Bijna een eeuw

Enkele werknemers stellen zelfs dat het bedrijf eigenlijk al failliet is, maar de fabrikant kan dit nog niet bevestigen. Wel blijkt uit meerdere documenten dat het bedrijf dinsdag uitstel van betaling heeft aangevraagd. Deze is verleend en er is inmiddels ook een curator in de arm genomen.

BN International is een internationaal opererende fabrikant uit Huizen gespecialiseerd in behang en andere wandbekleding. Het bedrijf heeft in de regio een grote naamsbekendheid en bestaat al bijna een eeuw.

NH heeft meerdere pogingen gedaan het bedrijf zelf te benaderen. Er is nog niet gereageerd.