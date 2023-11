Honderden banen op de tocht: Huizer behangfabrikant op rand faillissement

BN International is een internationaal opererende fabrikant uit Huizen gespecialiseerd in behang en andere wandbekleding. Het bedrijf heeft in de regio een grote naamsbekendheid en bestaat al sinds 1925. Op dit moment werken er volgens de Kamer van Koophandel 360 mensen.

In opgevraagde KvK-documenten is te lezen dat BN International uitstel van betaling heeft aangevraagd en dit is dinsdag ook verleend. Ook is er dinsdag een curator aangesteld. Het gaat om advocaat Sander Schouten. Zijn advocatenkantoor AMS Advocaten bevestigt aan NH dat hij is aangesteld.

BN International is op dit moment niet bereikbaar voor een reactie.