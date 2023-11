Einde van een tijdperk: Huizer behangfabriek BN International failliet

Gisteren vroeg het behangbedrijf uit Huizen al uitstel van betaling aan. Sindsdien staat het bedrijf onder curatele van advocaat Sander Schouten die het financieel beheer overneemt.

Tijdens een personeelsbijeenkomst gisterenmiddag is aan medewerkers vertelt dat het bedrijf op de rand van de financiële afgrond stond. Verschillende werknemers lieten gisteren aan NH weten dat er veel verdriet en woede op de werkvloer heerst.

Bekend bedrijf

BN International (BNI) is een internationaal opererende fabrikant uit Huizen, gespecialiseerd in behang en andere wandbekleding. Het bedrijf bestaat al sinds 1925 en is erg bekend in de regio. Op dit moment werken er ongeveer 120 mensen bij het bedrijf.

De gemeente Huizen laat in een reactie weten dan ook met zorgen naar de ontwikkelingen te kijken. "Veel gezinnen zijn van het bedrijf afhankelijk", zo zegt de woordvoerder.

BN International is op dit moment niet bereikbaar voor een reactie.