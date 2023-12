Curator failliete Huizer behangfabriek BN International onderzoekt mogelijke doorstart

Sinds het faillissement van de bekende behangfabriek staat het bedrijf onder financieel beheer van de advocaat. Omdat hij woensdag pas benoemd is, kan hij nog weinig zeggen over hoe het zover heeft kunnen komen. Het bedrijf zelf is tot nu toe niet bereikbaar geweest voor commentaar.

Dus is het aan de curator om te kijken hoe het nu verder moet. Schouten is daarom bezig met een onderzoek naar een mogelijke doorstart, waarbij gezocht wordt naar partijen die geïnteresseerd zijn in een overname van de behangfabrikant. Mocht dit uiteindelijk niet lukken zal Schouten in gesprek moeten met de bank over de verkoop van los eigendom, zoals de machines, grond en gebouwen.

Over een maand komt Schouten met een openbaar rapport over de status van BN International.

Personeel

Wat er nu met de medewerkers gaat gebeuren is voor hen nog onduidelijk. Dat lieten meerdere medewerkers weten toen ze woensdagmiddag het pand bedroefd verlieten. Volgens Schouten is het personeel snel na het faillissement ontslagen. Dit is echter noodzakelijk om ervoor te zorgen dat zij alsnog uitbetaald worden via het UWV en een voorschot konden krijgen op hun loon.

Schouten hoopt wel dat bij een mogelijke doorstart de 120 medewerkers niet helemaal in de kou komen te staan. "Als het lukt om de doorslag te realiseren krijgt een deel van het personeel wellicht een baan bij de doorstarter aangeboden."

Faillissement na zwaar weer

De fabrikant verkeerde al langer in financieel zwaar weer. Eerder deze week kwam naar buiten dat er uitstel van betaling was aangevraagd. Donderdag viel uiteindelijk officieel het doek voor BN International. Het bedrijf uit Huizen opereert internationaal en is gespecialiseerd in behang en andere wandbekleding. In 1925 werd het bedrijf opgericht en heeft sindsdien een grote naamsbekendheid in de regio.