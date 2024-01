Unieke dronebeelden tonen de gerenoveerde Hoogoven 6 van Tata Steel

De grote renovatie van Hoogoven 6, één van twee enorme hoogovens op het terrein van Tata Steel IJmuiden, is klaar. Als het opstarten goed gaat, wordt er over een week weer kokend heet ruwijzer uit het 125 meter hoge gebouw getapt. Voor Tata Steel de 'aan'-knop weer indrukte, liet het nog één keer een drone door de gigantische oven vliegen. Dat leverde deze indrukwekkende beelden op.

Hoogoven 6 is de afgelopen maanden voor tientallen miljoenen euro's aangepakt. Dat is een flinke investering voor een oven die nog 'maar' ruim tien jaar mee moet kunnen, maar toch was het nodig. Ondertussen draaide de andere hoogoven, Hoogoven 7, wél gewoon door.

De renovatie van Hoogoven 6 duurde wat langer dan gepland: eigenlijk had de vernieuwde oven eind augustus al moeten draaien.

"Deze renovatie is zeer specialistisch werk dat maar een beperkt aantal bedrijven in Europa kan doen", legt een woordvoerder uit. "Door grote, deels niet geplande, werkzaamheden bij onze concurrentie in het buitenland waren er minder specialisten beschikbaar dan waar we op hadden gerekend. Dit heeft tot gevolg gehad dat het project vertraagd is."

Toch kwam Tata Steel als Jan Splinter goed door de winter, laat hij weten. Voor de werkzaamheden begonnen, is er wat meer staal gemaakt om een voorraadje op te bouwen. Tijdens de reparatie redde het staalbedrijf het met iets meer ingekocht staal en kon Hoogoven 7 nog net iets meer produceren dan normaal.

Deze week wordt Hoogoven 6 weer aangezet. Het duurt de eerste keer iets langer dan normaal om de oven op temperatuur te krijgen, maar na ongeveer een week draait de vernieuwde oven weer op volle toeren. Als het goed is, stoot de oven dan ook minder vervuilende stoffen uit dan voor de renovatie.