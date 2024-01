Tata Steel plaatst windscherm en afzuigkappen om uitstoot te verminderen

Er zijn drie grote ontstoffingsinstallaties in gebruik genomen door Tata Steel. Deze installaties moeten de uitstoot van stof, lood en andere metalen drastisch verminderen.

Eén van die installaties zijn de smidse kappen bij de Hoogovens. Dit zijn enorme afzuigkappen die ervoor moeten zorgen dat er 75% minder stof uitgestoten wordt bij het aftappen van vloeibaar ruwijzer.

Bij de Pelletfabriek is een zogenaamde nieuwedoekfilterinstallatie gebouwd. 'Deze installatie moet zorgen voor 80% minder lood, 80% minder zware metalen en 80% minder stof', aldus Tata Steel.

Windscherm

Tot slot is er ook de ook een doekfilter bij de staalfabriek geplaatst. Volgens Tata Steel zuigt deze lucht en stof weg die in uitzonderlijke gevallen langs twee lager geplaatste installaties is gekomen. Dit zorgt volgens hen voor 50% minder uitstoot van stof en zware metalen bij het kiepen van ruwijzer.

Op dit moment wordt ook gebouwd aan een enorm windscherm. Dat moet voorkomen dat grondstoffen niet overal en nergens terechtkomen.