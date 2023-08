Renovatie Hoogoven 6 bij Tata Steel vertraagd, staalfabriek moet langer doorgaan met één oven

De opgeknapte Hoogoven 6 van Tata had al moeten draaien, maar dat gaat nog even duren. De hoofdaannemer van de renovatie zou zijn werk niet goed gedaan hebben. Nu moet de staalfabriek het voorlopig met slechts één in plaats van twee hoogovens doen.

Een Hoogoven staat eigenlijk nooit 'stil', omdat het aan- en uitzetten enorm veel energie en geld kost. "Deze renovatie kost tientallen miljoenen", legde Tata-medewerker Frank Kerkhoven ruim twee maanden geleden in onderstaande video uit aan NH. Dat werk zou nu klaar moeten zijn, maar dat is het niet.

Om die vijftien jaar nog goed te kunnen overbruggen was Hoogoven 6 dit jaar voor de laatste keer aan een grondige renovatie toe. De laatste keer dat dat gebeurde was 38 jaar geleden, in 1985.

Volgens het vergroeningsplan verdwijnt Hoogoven 7 over ongeveer vijf jaar, en de iets kleinere Hoogoven 6 over ongeveer vijftien jaar. Er komen nieuwe ovens voor terug. Die werken volgens nieuwe technieken.

"Tata Steel heeft van ons toestemming gekregen om de renovatiewerkzaamheden met 100 dagen te verlengen", zegt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

Volgens ODNZKG zou Tata Steel het Spaanse bedrijf Duro Felguera 'een paar weken geleden' als hoofdaannemer aan de kant hebben gezet. Of dat zo is, laat Tata steel in het midden. Volgens Tata doet het bedrijf nog wel werk op het terrein.

Er gaan geruchten dat het werk rond Hoogoven 6 helemaal stilligt, maar dat is niet waar, zeggen zowel Tata Steek als ODNZKG. De laatste: "We zijn twee keer per week op het terrein om op de renovatie toe te zien, en er wordt gewerkt."

Kooks

Tata Steel laat weten dat het een oplossing heeft bedacht voor de problemen die de vertraging veroorzaakt. "Tata Steel is een geïntegreerd bedrijf. Dat houdt in dat alle fabrieken in IJmuiden tot elkaar in verhouding staan: de ene fabriek produceert voor de ander. In aanloop naar de stilstand van Hoogoven 6 zijn er bijvoorbeeld meer staalplakken geproduceerd."

De overtollige kooks (bewerkte kolen, red) kunnen nu niet Hoogoven 6 in, en worden verscheept. "De twee kooksfabrieken kunnen niet stilgezet worden, dan raken ze ernstig beschadigd. Het overschot aan kooks dat wij op dit moment hebben, wordt nu gebruikt door ons zusterbedrijf in Port Talbot in Wales. Zij hoeven hierdoor minder kooks extern in te kopen."

Het IJmuidense bedrijf is ongelukkig met de vertraging: "Logischerwijs willen wij onze hoogoven liever gisteren dan vandaag weer in bedrijf nemen."