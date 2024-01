Noord-Holland en IJmondgemeenten willen meer milieumaatregelen Tata

De provincie en de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen dat Tata Steel meer milieumaatregelen neemt en zich niet alleen houdt aan het wettelijke minimum. Dit moet worden meegenomen in de maatwerkafspraken die het staalbedrijf maakt met het Rijk, stelt de provincie.

De provincie en de drie gemeenten hebben een nieuw programma voor Tata Steel vastgesteld. Dat loopt van 2024 tot 2030. De overheden willen de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid van omwonenden zoveel mogelijk verminderen.

In het programma staat dat er meer en beter onderzoek moet worden gedaan. De onderzoeksgegevens moeten ook makkelijker kunnen worden ingezien.

Verder willen de provincie en gemeenten beter communiceren met inwoners. Zo moet het vertrouwen in de overheid worden verbeterd. Dat vertrouwen is volgens de provincie laag omdat de uitstoot van Tata Steel voor gezondheidsschade zorgt, maar het bedrijf vaak wel binnen de wettelijke kaders blijft qua uitstoot. Dat is moeilijk uit te leggen aan omwonenden, stelt de provincie.