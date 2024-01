Actiegroepen demonstreren ook op laatste dag Tata Chess in Wijk aan Zee

Een woordvoerder van XR en Kappen met Kolen laat vanmiddag aan NH weten dat er zo'n 20 actievoerders op de been waren. "We stonden tussen 10.30 en 12.00 iedere keer tijdelijk de weg te blokkeren", legt hij uit. Tijdens de blokkade deelden ze flyers met uitleg over de actie. "Er is nog een groep door naar het schaaktoernooi zelf om daar te demonstreren."

De actiegroepen hadden eerder al aangekondigd acties te voeren rondom het schaaktoernooi. "We vinden dat de kooks- en gasfabrieken van Tata Steel dicht moeten", zegt de woordvoerder. "Die veroorzaken de problemen en het is aan de overheid om de stekker eruit te trekken."

Vergroenen

Het staalbedrijf zou volgens demonstranten sneller moeten vergroenen. "We zien dat Tata veel werk steekt in het schaaktoernooi, waar we ook niks tegen hebben, maar we zouden liever zien dat die moeite wordt gestopt in verschonen. Het gaat daarbij om prioriteiten stellen."

