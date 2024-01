Tata Steel Chess: belangrijk toernooi, of mooi excuus om verre vrienden te ontmoeten?

De Wijk aan Zeese Jan en Annemarieke zijn al ruim 30 jaar lang bevriend met de Duitse Willy en Inge. Dat stel komt uit een Duits dorp dat de nobele schaaksport zelfs in de officiële naam heeft verwerkt: Schachdorf Ströbeck. Logisch dus dat zij precies nu, tijdens het Tata Steel Chess Tournament, naar Wijk aan Zee komen. Maar de vriendschap overstijgt het schaakbord, blijkt uit deze NH-reportage: "We begrijpen elkaar. En een biertje of een glas wijn hoort er ook bij", zeggen de vrienden.