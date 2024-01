Geen nachtopvang voor Beverwijkse daklozen: "Mijn hart huilt"

Dat het in Beverwijk ontbreekt aan nachtopvang voor dak- en thuislozen, waardoor die groep deze winterperiode noodgedwongen buiten moet slapen, raakt de lokale politiek. "Mijn hart huilt als ik het lees. Dit moeten wij als een welvarende stad als Beverwijk niet willen."

Robin is al twaalf jaar dakloos. "In Beverwijk kan ik niet terecht." - Foto: NH Media

NH meldde dinsdagochtend het verhaal van de dakloze Robin, een Beverwijker die al twaalf jaar dakloos is, maar in zijn eigen gemeente niet kan overnachten omdat daar simpelweg geen plek voor hem is. Nachtopvang in de regio is sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015 gevestigd in Haarlem. Hierdoor slaapt Robin soms in de provinciehoofdstad, maar het komt naar zijn zeggen ook voor dat hij slaapt onder de Velsertraverse.

Robin is niet de enige dakloze in Beverwijk. Hoewel de groep niet groot is, treffen bewoners van de Wijckermolen hen met grote regelmaat slapend aan in hun portieken. "Ze zorgen voor overlast en doen hun behoeften tegen de muren. Ook vinden we 's ochtends hun achtergelaten afval, daar zitten ook hun resten van drank- en drugsgebruik bij", vertelt buurtbewoner Wicher Akkerman.

De gemeente zegt tegenover NH dat zij niet verplicht zijn om nachtopvang te faciliteren voor hun dakloze inwoners. Sinds 2015 is de provinciehoofdstad daar nu eenmaal verantwoordelijk voor, zo is de afspraak.

'Moeten we niet willen' Toch is het vooral de morele plicht die roept, zegt raadslid Nur Tayfur van GroenLinks. "Mijn hart breekt als ik het lees. Ik dacht vanmorgen ook meteen: Hier moeten we iets mee. We zullen dit probleem binnenkort bespreken in onze fractie en dan bekijken wat we hier concreet mee kunnen." Tayfur vindt het onbegrijpelijk dat een welvarende gemeente als Beverwijk zo met haar inwoners omgaat. "Dit zouden we niet moeten willen met zijn allen. En dat met dit weer. Het raakt me."

Vanuit de VVD zijn er op zich geen principiële bezwaren voor een nachtopvang in Haarlem, 'mits dit een veilige omgeving betreft'. En daar wringt de schoen, zegt dakloze Robin. Volgens hem wordt er gedeald, drugs gebruikt en gestolen in de provinciehoofdstad. "Als dat blijkt te kloppen, dan zouden we dáár naar moeten kijken", zegt fractievoorzitter Serge Ferraro. "Vooropgesteld: het is mensonterend dat mensen in deze kou buiten moeten slapen, daar is iedereen het over eens denk ik. Maar belangrijker vind ik dat het onderliggende probleem moet worden aangepakt. Er is woningnood, dus moet er worden gebouwd, gebouwd en gebouwd, zodat ook deze groep aan een woning kan komen. Maar zoals gezegd, als het goed geregeld is, zou opvang best centraal kunnen worden geregeld."