Alle ogen op Wijk aan Zee: Indiase commentator bereikt miljoenenpubliek met verslag schaaktoernooi

Met ruim 1,5 miljoen volgers is sportcommentator Sagar Shah de Mart Smeets van de Indiase schaakwereld. Vanuit zijn studio in de metropool Mumbai geeft Shah commentaar bij het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee. "Ik ben er alleen nooit geweest."

Sagar Shah verzorgt livestream Tata Steel Chess Tournament vanuit India - Foto: NH Media

Tijdens het Noord-Hollandse schaaktoernooi is Wijk aan Zee het epicentrum van de schaakwereld, ook in India. "Je hebt het gezegde 'eerst Napels zien en dan sterven', maar voor schaakspelers geldt dat voor het dorp Wijk aan Zee", lacht Shah. De sportcommentator heeft tot zijn verdriet nog niet de mogelijkheid gehad om het dorp te bezoeken. "Ik heb de hele wereld over gereisd voor toernooien en wereldkampioenschappen, maar ik ben nog nooit in Wijk aan Zee geweest", zegt Shah. "Het is een droom van me om er ooit heen te gaan. Maar ik maak het een beetje goed door commentaar te geven in mijn studio."