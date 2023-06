'Vieze' Hoogoven nog één keer opgeknapt: straks minder last van uitstoot

Hoogoven 6 wordt grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. Het is de laatste keer dat de steenkooloven een grote beurt krijgt voordat Tata Steel overschakelt op het gebruik van het veel schonere waterstof voor de productie van staal. Met de renovatie is een investering van tientallen miljoenen euro's gemoeid. "De omgeving zal minder last hebben van uitstoot als de vernieuwde Hoogoven eind augustus in gebruik genomen wordt", verwacht Frank Kerkhoven van Tata Steel.

"Voor ons is dit een heel grote gebeurtenis" zegt Bram Nugteren bedrijfschef van het project. "De laatste keer dat hoogoven 6 zo grondig werd opgeknapt was in 1985 en we doen het nu voor de laatste keer want we gaan over op staal maken met waterstof".

"De oven was aan het eind van zijn latijn en we moeten nog even wachten tot de nieuwe fabrieken klaar zijn"

Als Bram Nugteren over de renovatie praat begint zijn gezicht te stralen. "Het is mijn hobby", zegt hij. "Hoogoven 6 is al een van de best presterende ovens ter wereld. We gaan hem nog beter maken", zegt een trotse Nugteren die al zijn hele werkzame leven bij de staalfabriek in dienst is.

Investeren in oude techniek

De renovatie van hoogoven 6 kost enkele tientallen miljoenen euro's, vertelt Frank Kerkhoven, die als 'senior user' bij het project betrokken is. Hij geeft toe dat het jammer is dat er nog zo'n groot bedrag in oude techniek geïnvesteerd moet worden, maar legt uit dat dat niet anders kan."De oven was aan het einde van zijn latijn, hij was op. En we moeten nog even wachten tot de nieuwe fabrieken klaar zijn, dat wordt 2030 of iets later. Tot die tijd moeten we toch blijven produceren, de klanten rekenen op ons", aldus Kerkhoven.

Megaproject

Het project om hoogoven 6 weer als nieuw te maken duurt in totaal vijf maanden en er zijn ongeveer duizend mensen bij betrokken. De oven wordt volledig gestript. De wanden van de oven zijn bekleed met vuurvast materiaal. Dat moet allemaal verwijderd worden. Daarna wordt de wanden en de vloeren opnieuw bekleed. Naar verwachting is het project eind augustus afgerond. Dan wordt de vernieuwde hoogoven 6 voor het eerst weer opgestart.

Die eerste keer dat een gerenoveerde of een nieuwe oven wordt opgestart, is een heel spannende gebeurtenis, vertellen beide mannen. Pas als de oven voor het eerst tot een werktemperatuur van vijftienhonderd graden wordt opgestookt en er gaat dan niets mis, dan weet je dat het project geslaagd is. Deze spannende happening zetten we voor eind augustus in de agenda.

Minder overlast

Frank Kerkhoven verwacht dat de omgeving gaat merken dat er iets veranderd is als hoogoven 6 eind augustus weer in gebruik genomen wordt. "Ik denk dat bewoners in de omgeving van Tata zullen merken dat we minder emissies hebben. Ze zullen minder rookwolken boven de hoogoven zien. Wat ze misschien niet zullen zien, maar misschien wel zullen merken is dat we minder emissie via de top-vulinrichting zullen hebben. Dat scheelt stof en gas in de lucht."