Einde in zicht voor gerenommeerde wielerbaan in Alkmaar door nieuw sportpark?

Verdwijnt de wielerbaan uit Alkmaar, of niet? Die vraag hoopt de gemeente dit jaar te beantwoorden na een nieuw onderzoek naar de wensen van de wielersport in de regio. Aanleiding zijn de plannen voor een outdoor wielerpark in Geestmerambacht. Hierdoor zullen er minder gebruikers zijn voor de overdekte baan in het Sportpaleis. Terwijl de baan juist hoognodig - voor miljoenen - gerenoveerd moet worden.

"Er is grote behoefte aan een wielerbaan", stelt Herman Schenk, hoofdtrainer van het Regionaal Trainings Centrum (RTC) van wielersportbond KNWU. Hij is ook een van de initiatiefnemers van een petitie voor het behoud van de baan, die inmiddels bijna 1.900 ondertekenaars heeft. "Dat zegt wel wat over hoe het baanwielrennen hier leeft."

Daar is verandering in gekomen. Een aantal wielerverenigingen geeft namelijk de voorkeur aan een wieler-, BMX- en skeelersportpark in Geestmerambacht , in plaats van een overdekte wielerbaan. En de plannen voor deze Outdoor Bike Experience worden steeds serieuzer, daarom wil het gemeentebestuur de renovatie van het Sportpaleis heroverwegen, door de behoefte aan een wielerbaan te onderzoeken.

In 2021 besloot de gemeente 6,7 miljoen euro uit te trekken om het 'paleis' te renoveren. Die plannen zijn nog niet uitgevoerd en een voorwaarde om die miljoenen te investeren in het complex uit 1964, is 'dat de wielersport zich volledig committeert aan de baan'.

Het Sportpaleis aan de Alkmaarse ringweg verkeert al jaren in deplorabele staat . Het pand met een houten wielrenbaan van 250 meter , slechts één van de twee met die lengte in Nederland, lekt van boven tot onder .

En Alkmaar zonder wielerbaan is wat hem betreft ondenkbaar en eeuwig zonde. "Als je 'm sloopt, dan komt er niks voor terug. Weg is weg. Dan zakt de hele talentopleiding in elkaar, is er minder mogelijk voor paralympische sporters en ook voor de breedtesport."

"We leiden hier meerdere succesvolle renners op, zoals Yiran van 't Oosten, Joeri Schaper en Yoeri Havik, om er een paar te noemen. Die trainen allemaal hier en winnen aan de lopende band grote prijzen. Deze baan is een kweekvijver van nieuwe Büchli's en Lavreysens."

Maar volgens Schenk zullen ook de sporters van de Wieleracademie van het naastgelegen Willem Blaeu scholengemeenschap dan hun heil elders moeten zoeken. "En ook de honderden Alkmaarse middelbare scholieren die hier gymles krijgen en zo kennis maken met het baanwielrennen."

Hoewel het renoveren van het Sportpaleis niet meer zeker is, kijkt hij toch met vertrouwen naar het behoefteonderzoek. "Zorgen hierom hebben we niet direct. Vanuit de KNWU worden juist toekomstplannen gemaakt voor een impuls voor de opleiding van baanwielrenners. Dat blijven we doen."

Lippens en Ten Dam

"We zijn een comité gestart dat meer baanwedstrijden en kampioenschappen naar Alkmaar wil halen. Daar zitten ook Robert Lippens en Laurens ten Dam in. Niet de minsten in de wielerwereld. Vanuit het comité gaan we daarom ook in gesprek met de gemeente om deze opleidingsplek voor toekomstige kampioenen te houden."

Wat Schenk betreft moet het Sportpaleis hoe dan ook opgeknapt worden, met of zonder wielerbaan. "Wij hopen mét. Anders hou je een sporthal over en daar hebben we er al genoeg van in Alkmaar. De accommodatie mag dan niet best zijn, maar deze wielerbaan heeft internationaal een heel goede naam: het is een van de snelsten."

Voor het behoefteonderzoek gaat de gemeente onder meer in gesprek met exploitant Alkmaar Sport, verschillende sportbonden, (toekomstige) gebruikers en omwonenden. Het onderzoek moet halverwege dit jaar klaar zijn om zodoende eind 2024 een besluit te nemen.