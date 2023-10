Groot fietspark met BMX-parcours in Geestmerambacht lijkt stapje dichterbij

Een groot wieler- en skeelersportpark met BMX-parcours in recreatiegebied Geestmerambacht? Daar zien de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard wel wat in. De plannen voor een Outdoor Bike Experience zijn voorlopig goedgekeurd. "Aan de initatiefnemers is gevraagd om aan de slag te gaan met een business case", meldt het bestuur van het recreatieschap.

In 2022 hebben BMX vereniging De Kley-Drivers, wielerverenigingen Noord-Holland en Alcmaria Victrix en Radboud Inline-skating een voorstel gedaan: een uniek multifunctioneel openlucht wieler-, BMX- en skeelersportpark. "Er wordt gemikt op een grootschalige ontwikkeling met een landelijke aantrekkingskracht", verklaart het recreatieschap.

De gemeente Alkmaar, gemeente Dijk en Waard en het recreatieschap staan in principe positief tegenover de ontwikkeling van dit initiatief in Geestmerambacht. Voor een definitief groen licht moeten de initiatiefnemers eerst nog een bedrijfsplan opstellen.

Passen en meten

Het bestuur van het recreatieschap wil de Bike Experience koppelen aan het evenemententerrein. De aanleg op of naast het baggerdepot of de evenementenlocatie krijgen daarbij de voorkeur. "Duidelijk is dat de inpassing geen eenvoudige opgave is; er is geen garantie op een positieve uitkomst. Het streven is voor het einde van het jaar meer duidelijkheid te hebben", schrijft het bestuur.

De potentiële locaties in het recreatieschap worden eind deze maand of begin november besproken met alle belanghebbenden. "Die inbreng wordt meegewogen bij het nemen van een besluit over de locatie."