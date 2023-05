Feestzomer Geestmerambacht start middenin het broedseizoen

Het festivalseizoen gaat van start en dat betekent dat recreatiegebied Geestmerambacht in Oudkarspel de komende maanden de thuishaven is voor tractoren en feestvierende festivalgangers. Ook tijdens het broedseizoen.

Dit weekend strijkt het tractorpulling-evenement Power Valley in Geestmerambacht neer en in juni en juli Indian Summer en Liquicity Festival. Allemaal midden in het broedseizoen. Mediapartner Dijk en Waard Centraal sprak met verschillende experts over de gevolgen van ronkende motoren en hoge decibellen voor vogels in het recreatiegebied ten noorden van Alkmaar.

Hier wel, daar niet

Volgens vogelaar Elias den Otter zitten er twee kanten aan de zaak. "De functie van het park is recreëren, dus als je het zo bekijkt, horen evenementen erbij. Natuurlijk is genieten van de natuur ook een functie, maar ze kiezen in dit gebied wel heel duidelijk: ‘dit deel wel en dit deel niet’. Dus dat is in ieder geval goed."

"Specifiek op de plek van Power Valley broedt niks interessants dat verstoord wordt. In de bomen daaromheen wel. Daar zitten nu nachtegalen, braamsluipers en grasmussen. Daarom zou ik zeggen: als het evenement later kan, is dat beter. Maar ik snap ook dat je voornaamste functie recreatie is en dat er geld verdient moet worden."

Geld voor natuur

"Het geld dat met evenementen verdiend wordt, wordt ook gebruikt om het natuurgebied te onderhouden", zegt vogelliefhebber Den Otter. Toch is niet iedereen het daarmee eens. Collega-vogelaar Rob Struyk staat steviger in de discussie. Volgens hem wordt er amper aan de natuur in het gebied gedacht en ligt de focus vrijwel volledig op recreatie.

