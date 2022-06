Recordaantal bezoekers bij Indian Summer Festival: "Kicken hoe iedereen hier zo happy rondloopt"

Na twee coronajaren was er zaterdag eindelijk weer een Indian Summer Festival. Een recordaantal van 21.000 bezoekers genoot op het festivalterrein bij het Geestmerambacht in Langedijk van optredens van grote en kleine artiesten, waarvan Kensington het hoofdpodium mocht afsluiten.

"Twee jaar niks kunnen doen was echt een bittere pil voor ons", vertelt organisator Daan de Bruijn aan mediapartner Dijk en Waard Centraal. "Dat gaf ons wel de ruimte om goed na te denken over hoe we hier alles gingen neerzetten. We hebben wat nieuwe aanpassingen gedaan, zoals nieuwere en grotere stages."

En die aanpassingen vallen goed bij de bezoekers, ziet Daan. "Om nu eindelijk te zien hoe iedereen hier zo happy op het terrein rondloopt en dat het er allemaal zó goed uitziet, ja dat is gewoon kicken. Iedereen staat hier met zoveel enthousiasme. Het is echt te gek."

Vreugde en bier

Er trok nog een bui over het 'grootste feestje van Noord-Holland', maar dat mocht de pret niet drukken. Diverse bezoekers hadden het erg naar hun zin. "Heel leuk dat het na twee jaar eindelijk weer mag", zegt een jongedame. Een andere bezoeker blijkt al snel tevreden: "Als het bier maar koud is, dan heb ik het naar mijn zin."

Bekijk hieronder de beelden van uitgelaten festivalbezoekers (tekst loopt door)