Power Valley Geestmerambacht is meer dan een 'boerenfeestje': "Het belooft een spektakel te worden"

Wie komende zaterdag naar het tractor-pulling evenement Power Valley op het evenemententerrein van Geestmerambacht gaat, kan maar beter oordoppen meenemen. Voor de vijfde keer zullen tientallen trekkers met bulderende motoren en duizenden pk's het tegen elkaar opnemen. De mannen van het team Argus Oil Whispering Giant uit Egmond zijn er klaar voor. "Als we gaan beginnen, biggelen de traantjes wel even over mijn wangen", aldus chauffeur Bas Liefting.

In een loods in Alkmaar is Bas Liefting van het Egmondse team druk bezig met de laatste voorbereidingen voor het evenement. De trekker wordt nog even helemaal technisch nagekeken. Falen is geen optie als je samen met drie andere Noord-Hollandse teams Power Valley organiseert. "Er komen heel veel vrienden en kennissen en onze sponsoren zijn er natuurlijk ook bij, de druk ligt dus hoog."

Tractor pulling, een sport die in de jaren zeventig is overgewaaid uit Noord-Amerika, draait allemaal om wie de sterkste trekker heeft. Nou ja, trekker? Inmiddels zijn het enorme machines die proberen een sleepwagen met een ballastbak zo ver mogelijk de baan op te slepen. "Het gewicht verplaatst zich naar voren, waardoor het steeds zwaarder wordt", vertelt Liefting. "Wie het verst komt wint de race."

Stuurmanskunsten

En winnen, daar zijn de mannen van het team wel bekend mee. In de loods staat elk plekje vol met bekers. Het geheim van het succes zijn niet alleen de stuurmanskunsten van de teamleden, maar ook de vier helikoptermotoren van Oekraïense makelij. "Het is ruim achtduizend pk bij elkaar, we zijn vorig jaar kampioen geworden dus het gaat ons best aardig af."

Op het evenemententerrein van het Geestmerambacht zijn de voorbereidingen in volle gang. De tenten worden opgezet en het is alleen nog hopen dat het weer meezit. "Regen is onze grootste vijand, want dan wordt er niet gereden", vertelt Jur Duijn, van de organisatie van Power Valley. "Bij goed weer wordt het in ieder geval een groot spektakel. Er hangt een hele leuke sfeer, het is echt niet alleen een boerenfeestje. Iedereen is welkom."

De voorbereiding voor Power Valley liep niet al te soepel voor het Egmondse team. Op weg naar een wedstrijd in Duitsland krijgt de bus van het team een klapband. Coureur Bas Liefting zag zijn leven even aan zich voorbij flitsen. In onderstaande video hoor je zijn verhaal.